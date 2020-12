Gerangel in der SPÖ-Oberösterreich um Nationalratsmandat

In der oberösterreichischen SPÖ tobt ein wildes Gerangel um das Nationalratsmandat des zukünftigen Steyrer Vizebürgermeisters Markus Vogl. Der 50-jährige Gewerkschafter und frühere MAN-Betriebsrat legt wegen des Wechsels in die Stadtpolitik mit 7. Jänner 2021 seinen Sitz im Parlament in Wien zurück. Wer ihm im Nationalrat nachfolgt, ist aber wenige Tage vor der Übergabe heftig umstritten, berichteten die Tageszeitungen in Oberösterreich am Donnerstag.