13-Jähriger starb in Italien nach Explosion eines Böllers

Bei einer Silvesterfeier in Asti in der norditalienischen Region Piemont ist ein 13-Jähriger ums Leben gekommen. Der Bub erlag schweren Bauchverletzungen, verursacht von einem Knallkörper, berichtete die Polizei nach Medienangaben. Das Kind wurde ins Spital eingeliefert, konnte aber nicht mehr gerettet werden. Dutzende weitere Personen wurden in Italien durch Knallkörper verletzt. Die Zahl war jedoch wesentlich niedriger als zu Silvester in den vergangenen Jahren.