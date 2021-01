Umfahrung im Zillertal strapaziert die Geduld

Dem Fügener Bürgermeister geht die Umsetzung des Projektes, für das das Land zuständig ist, zu langsam. Gegen den Baubescheid liegen bekanntlich drei Beschwerden vor. Mit diesen befasst sich derzeit der Verwaltungsgerichtshof. „Ich rechne im ersten Quartal 2021 mit einer Gerichtsentscheidung“, sagt BM Mainusch. Der Gerichtsweg muss damit allerdings nicht beendet sein – das Ganze könnte am Obersten Gerichtshof in die dritte Instanz gehen. „Von Seite der Gemeinde Fügen wurde alles für das Projekt erledigt, unser Handlungsspielraum ist erschöpft. Jetzt ist Josef Geisler der Ansprechpartner dafür, wie es weitergeht“, sagt BM Mainusch. Und er setzt nach: „Das Naturschutz- und Wasserrechtsverfahren wurde noch nicht eingeleitet. Wäre man am Land an einer raschen Umsetzung dieser für die verkehrsgeplagten Zillertaler so wichtigen Straßenbaumaßnahme interessiert, sollte man diese Nebenverfahren jedenfalls parallel zum Bauverfahren abwickeln.“ Der Fügener Ortschef ist zudem der Ansicht, dass man Gutachten für Verhandlungen mit Grundeigentümern viel zügiger beauftragen hätte sollen. „Ich erwarte mir da mehr Geschwindigkeit“, meint Mainusch. Die bisherigen Entwicklungen würden einen politischen Willen zur raschen Umsetzung vermissen lassen.