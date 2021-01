Metallstele im Skigebiet Ehrwalder Alm wurde Pilgerort

Ehrwald – Am Dienstag, den 29. Dezember, stand das Gebilde am höchsten Punkt des Skigebietes Ehrwalder Alm, bei der Bergstation am Issentalkopf, plötzlich da. Seit einigen Monaten tauchen die zumeist (fälschlicherweise) Monolith genannten dreieckigen Metallstelen an verschiedensten Orten der Welt – von der Wüste von Utah über Rumänien und Mitte Dezember auch in Neuschwanstein – auf. Aber sie verschwinden, wie zuletzt in Schwangau, auch wieder. Der Begriff Monolith bezieht sich auf Stanley Kubricks Kultfilm „2001: Odyssee im Weltraum“.