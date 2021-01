Bergiselspringen: Auf künstlichen Lärm & Pappfiguren haben die Innsbrucker keine Lust

Innsbruck – Es gab Jahre, da kämpften die Organisatoren des Innsbrucker Bergiselspringens mit der Witterung, dem unerbittlichen Föhn und der frühzeitig einsetzenden Dunkelheit. Heuer stellt sich die Situation beim dritten Tourneebewerb gänzlich anders dar: Das Wetter – den Prognosen zufolge gut. Der Beginn des Bewerbs – um eine halbe Stunde vorverlegt. Bleibt Corona, das Virus, das Europa in Atem hält. Organisationschef Alfons Schranz wappnet sich und seine 180 Helfer vom SC Bergisel (Vereinigung der Vereine WSVI, SVG Tyrol, ISV, TI) mit Tests am Fließband, denn der Skispringer-Tross mit seinen Athleten, Betreuern und Service­leuten befindet sich in einer Blase, die kein Schlupfloch offen lassen darf. Und Zuschauer müssen heuer zuhause bleiben.