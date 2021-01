Polizeieinsatz wegen Covid-Demos in Innsbruck

Innsbruck – In sozialen Medien hatten über Tage Personen zu einem so genannten „Spaziergang gegen Corona-Maßnahmen“ aufgerufen. Obwohl bewusst nicht so tituliert, wurde der Marsch durch die Innsbrucker Innenstadt auch erst als Demonstration bei der Polizei angemeldet. Vorgestern wurde diese Anmeldung jedoch von den Initiatoren wieder zurückgezogen – was wohl nicht alle Interessierten bemerkt hatten. Und so trafen gestern Mittag an die 800 Personen in der Maria-Theresien-Straße zusammen, um friedlich gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zu demonstrieren.