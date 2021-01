Zagreb-Weltcup auch als Hilfe für Erdbebenopfer

Nach dem verheerenden Erdbeben in Kroatien sollen die Weltcup-Slaloms der Damen (Sonntag) und Herren (Mittwoch) in Zagreb plangemäß stattfinden. Und die Veranstaltung wird auch zur Opferhilfe, werden doch zehn Prozent des Preisgeldes und eine ebenso hohe Summe vom OK gespendet. „Insgesamt sind das 50.000 Euro, die wir an die zuständige Stelle als Hilfe für die Betroffenen einzahlen werden“, sagte OK-Direktor Vedran Pavlek zur APA - Austria Presse Agentur.