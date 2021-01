„Il dolore del presente“: Mit dem Kunstwerfer zum Online-Rundgang

An drei Standorten bringt eine mobile Ausstellungsbox Kunst in die Brixner Altstadt.

In die Stadtlandschaft dringt die Schau übrigens mit der mobilen Ausstellungsbox „Kunstwerfer“, designt von Bergmeisterwolf, deren Prototyp Eingang in die Ausstellung findet. An drei Standorten in Brixen kann damit Kunst Corona-konform besichtigt werden. Aktuell sind die Boxen mit Arbeiten von Peter Senoner bestückt.