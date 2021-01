Zweiter Neuzugang: Routinier Hadzic soll die Wacker-Defensive stabilisieren

Innsbruck – Im Kampf um den Aufstieg in die Erstklassigkeit vermeldete der FC Wacker gestern bereits den zweiten Neuzugang. Nach Lukas Fridrikas vom Zweitligakonkurrenten FC Dornbirn setzte ein bundesligagestählter Profi seinen Namen unter den FCW-Vertrag bis Sommer 2021 plus Option auf ein weiteres Jahr. Anel Hadzic soll mit seiner Erfahrung dafür sorgen, dass die Schwarzgrünen defensiv ein Bollwerk werden. „Hadzic kann sowohl auf seiner Stammposition im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung spielen und wird uns so in der Defensive weitere Stabilität verleihen“, erklärte FCW-Sportchef Alfred Hörtnagl, der in den kommenden Tagen noch zwei weitere Neuzugänge präsentieren will.