Literarisch-visuelle Kurzreise auf dem Oswald-Kollreider-Künstlerweg

Kartitsch – Obwohl der Osttiroler Maler und Grafiker Oswald Kollreider (1922–2017)viel in der Welt unterwegs war, blieben die Menschen, die Landschaft und Kultur seiner Heimat immer der Maßstab seiner Kunst. Im Bewusstsein sind allerdings hauptsächlich seine monumentalen Arbeiten im öffentlichen oder sakralen Raum, weniger seiner intimen Malereien. Sieben, auf große Bildtafeln übertragene, kann man allerdings seit Kurzem über den von Kartitsch nach St. Oswald führenden Wiesenweg erwandern. Die schön zeigen, wie der Bergbauernsohn, der an der Wiener Akademie der bildenden Künste studiert hat, als Künstler wollte.

Wobei die sieben Stationen auch als solche des Lebenswegs Kollreiders gelesen werden können, seinen Weg von St. Oswald aus hinaus in alle Welt, wobei Bethlehem für ihn sowohl Ziel als auch Anfang war. Was den derzeit malerisch in tiefem Schnee versunkenen Weg auf den Spuren Oswald Kollreiders aber so besonders macht, ist die Verknüpfung der Bilder mit Texten, als Angebot, den Wandernden auf eine kleine literarisch-visuelle Reise mitzunehmen.