Geisterstimmung am Bergisel: „Große und ungewohnte Herausforderung“

Halvor Egner Granderud sprang am Bergisel statt in einen Hexenkessel in ein leeres Areal.

Innsbruck – Die kahlen Betontreppen am Bergisel sind menschenleer, dazu unterstreicht ein Nebelschleier über der Stadt das triste Bild. Stadionsprecher Stefan Stein­acher ändert beim Sieg-sprung von Kamil Stoch (POL) seine Stimmlage, bei Stefan Kraft gibt es spontanen Applaus von den freiwilligen Helfern. Das war es schon mit der Partystimmung am Bergisel, die keine war. Und die keine sein durfte.

Nur wenige Personen erhielten Zutritt in die Schanzenfestung. Wer es nach dem Corona-Test durch die Sicherheitskontrollen geschafft hat – jede Akkreditierung muss gescannt werden –, bewegt sich in Sektoren. Rote Zone für Sportler und Betreuer, gelb für die Medien, blau für Mitarbeiter und Dienstleister.

Am Gegenhang der Schanze, wo in normalen Zeiten das VIP-Zelt aufgestellt ist, befindet sich in diesem Jahr die so genannte Mixed-Zone. Die Abstände (mindestens 1,5 Meter) zwischen Athleten und Medienschaffenden werden genau eingehalten.