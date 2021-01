In Regierungsklausur am. 12 und 13. Jänner wird Impfplan für Tirol fixiert

Innsbruck – Nach dem Dreikönigstag beginnt für die schwarz-grüne Landesregierung wieder so richtig die Arbeit für das heurige Jahr. Schließlich geht es um die Abstimmung für die Regierungsklausur am 12. und 13. Jänner am Grillhof in Vill bei Innsbruck. Die Corona-Pandemie fordert Schwarz-Grün, im Mittelpunkt der Klausur steht deshalb die Impfstrategie des Landes. Derzeit werden bis Ende Jänner rund 5000 Impfdosen wöchentlich geliefert, bis spätestens Ende nächster Woche will das Land darüber hinaus einen Impfplan für die gesamte Bevölkerung präsentieren.