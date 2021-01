Schneemassen werden zur Gefahr

In Osttirol spitzt sich die Lage aufgrund der ergiebigen Schneefälle immer mehr zu. In Lienz stürzte eine ehemalige Versteigerungshalle in sich zusammen (Bild), in Matrei brach ein Hausdach ein. Auf der Felbertauernstraße wurde ein Pkw-Lenker in seinem Fahrzeug unter einer Lawine begraben. Er wurde unverletzt geborgen. Mehr auf Seite 17Foto: Blassnig