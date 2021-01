Die Kitzbüheler Adler wollen den Sinkflug bald stoppen

Bregenzerwald, Kitzbühel – Die 2:5-Niederlage bei Tabellen-Nachzügler Bregenzerwald am Samstabend war für Kitzbühels Adler (die Tore erzielten David Kreuter und Nic Maurer) in der Alps Hockey League die sechste Niederlage in Serie. Nach verschlafenem Start stand es bereits nach 18 Minuten 0:3, auch das Time-out von Cheftrainer Charles Franzen wirkte nur bedingt.