Dortmund schlägt Wolfsburg im Spitzenspiel 2:0

Borussia Dortmund hat in der deutschen Fußball-Bundesliga das Spitzenspiel der 14. Runde gewonnen und wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Qualifikation geholt. Das Team von Rückkehrer Erling Haaland bezwang am Sonntag im eigenen Stadion den VfL Wolfsburg von Coach Oliver Glasner mit 2:0 (0:0). Die Treffer für den BVB erzielten Manuel Akanji (66.) per Kopf und Jadon Sancho (91.) nach einem Konter.