Gerry Marsden tot - Berühmt mit „You‘ll Never Walk Alone“

Gerry Marsden, der Sänger der britischen Band „Gerry and the Pacemakers“, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Das teilte ein Freund der Familie am Sonntag in London mit. Die Band wurde nicht zuletzt mit ihrer Version von „You‘ll Never Walk Alone“ berühmt, die als Hymne des englischen Fußballclubs FC Liverpool Kultstatus erlangte.