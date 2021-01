AC Milan verteidigt zu zehnt Tabellenführung

Trotz einstündiger Unterzahl hat Milan auswärts gegen Aufsteiger Benevento 2:0 am Sonntag gewonnen und Platz eins in der italienischen Fußball-Serie-A behauptet. Franck Kessie per Elfmeter und Rafael Leao schossen die Tore für die Mailänder, die Sandro Tonali nach etwas mehr als einer halben Stunde wegen einer harten Roten Karte verloren. Der Schiedsrichter hatte dem 20-jährigen Mittelfeldspieler die Gelbe Karte gezeigt, wurde darauf aber vom VAR korrigiert.