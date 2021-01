Plötzlich ist alles wieder unklar: ZDF probiert sich an True-Crime-Spannung

Innsbruck – Lichtenberg im nördlichsten Bayern ist eine düstere Gegend. Rund um das 1000-Seelen-Dorf nur Wald, Dickicht, einsame Straßen, die ins Dunkel führen. Hier hat die Polizei monatelang nach der 2001 verschwundenen neunjährigen Peggy gesucht. Peggy verschwand auf dem Nachhauseweg von der Schule spurlos. Erst 2016 tauchte ihr Skelett im nahegelegenen Wald auf. Ein Mörder wurde nie gefunden. „Höllental“, eine True-Crime-Serie, die am Freitag (23.15 Uhr) auf ZDF anläuft, rekonstruiert den spektakulären Kriminalfall, der von kuriosen Wendungen nur so strotzt.

Der Fall Peggy Knobloch ist damit geradezu prädestiniert für das nach wie vor boomende True-Crime-Genre, das in Podcasts und bei Streamingdiensten bereits längst Unzählige begeistert. Auch deutsche Produktionen: Der Zeit-Podcast „Verbrechen“ landet 2020 in Österreich auf dem vierten Platz der meistgehörten Podcasts auf Spotify. Auch die erste deutsche Netflix-Doku „Rohwedder. Einigkeit und Mord und Freiheit“ erklomm hierzulande im Herbst 2020 die Netflix-Charts. Mit „Höllental“ von Marie Wilkes scheint True Crime nun auch beim Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland angekommen zu sein – wobei der Wegbereiter für True Crime ja mit „Akte XY“ bereits seit 1967 im ZDF läuft.