Das große Haie-Herz muss in Bozen weiterschlagen

War zuletzt, wie hier in Salzburg, ein echter Fels in der Brandung – Haie-Keeper René Swette hat sich intern zur Nummer eins gemausert.

Innsbruck – Das (Eishockey-)Leben ist nicht immer gerecht. „Wir haben super gespielt und hätten uns sicher mehr verdient“, sprach Eigengewächs Clemens Paulweber nach dem bitteren 1:3 gegen die Bullen und der sechste Niederlage in Serie aus, was sich alle im Haifischbecken dachten. Denn nicht nur HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe sah, dass seine stark ersatzgeschwächte Innsbrucker Mannschaft am Sonntagabend „über 60 Minuten das bessere Team“ war: „Ich liebe diese Jungs. Sie haben gegen Salzburg das ganze Herz aufs Eis gelegt. Im Moment tut diese Niederlage weh, aber in Summe macht es uns stärker“, hofft der Kanadier, dass der unbelohnte Kraftakt gegen Salzburg dennoch Kräfte freisetzen kann. Und ganz „nebenbei“: Der Hexer in Salzburgs Tor (J.P. Lamoureux) kostet vermutlich so viel wie knapp drei HCI-Legionäre.