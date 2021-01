Drei Tiroler, eine Qualifikation in Israel und ein Hygienekonzept

Mit an Bord sind die Tiroler Peter Wohlfahrtstätter, Alex Tusch und Niklas Kronthaler. Sportlich wird gegen Israel und Bulgarien gespielt. Komplizierter war und ist für den ÖVV-Sportdirektor die Organisation: „Wir befinden uns alle schon in einer Blase. Und auch wenn wir in Israel sind, dürfen wir uns nur im Hotel und in der Halle aufhalten. Sollte wer seine Zahnbürste vergessen, müssen wir das organisieren lassen“, meinte Rath-Zobernig mit einem Augenzwinkern.