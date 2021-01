Neue Magistratsdirektorin Herlitschka: „Ich bin mit Sicherheit keine Quotenfrau“

„Wir haben eine recht schlanke Verwaltung. Megaviel an Einsparungen werden wir nicht lukrieren“, sagt Gabriele Herlitschka zum Thema Personalkosten im Innsbrucker Stadtmagistrat.

Innsbruck – Gabriele Herlitschka tritt mit 1. Feber ihren Dienst als Magistratsdirektorin in Innsbruck an. Die 48-jährige Juristin ist seit 20 Jahren im Magistrat tätig, in den vergangenen 15 Jahren leitete sie das Amt für Kinder- und Jugendhilfe.