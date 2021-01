Letzter Einsatz für zwei langgediente Rotkreuzler in Tirol

Innsbruck, Mayrhofen – „In meinem Berufsweg habe ich viele schöne Momente erleben dürfen. Aber auch zahlreiche anspruchsvolle Rettungseinsätze.“ So brachte der Notfallsanitäter Udo Singer seine 44 Dienstjahre bei seinem letzten Einsatz – am Sonntag bei der Vierschanzentournee am Bergisel – auf den Punkt. „Kein Dienst ist wie jener am Tag davor. Jeder Tag, jede Nacht bringt etwas Neues“, blickt er auf seine bewegte Zeit beim Roten Kreuz in Innsbruck zurück.