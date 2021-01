Am Hahnenkamm in Kitz ist die Rennwoche ohne Zuschauer nun Gewissheit

Kitzbühel – Alles ist anders – das gilt heuer für die Hahnenkammrennwoche in Kitzbühel vom 19. bis 24. Jänner. Die Intensivphase zur Vorbereitung für die Rennwochen beginnen am 7. Jänner, doch schon jetzt steht fix fest: Es wird ein Hahnenkammrennen ganz ohne Zuschauer. „Das wurde am Montagabend bei der OK-Sitzung nun endgültig festgelegt“, schildert KSC-Präsident Michael Huber.