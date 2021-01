Vor fünf Jahren starb Superstar David Bowie

Todesgedanken waren bei David Bowie oft sehr präsent. Schon sein erster Hit „Space Oddity“ (1969) schildert das tragische Ende des Astronauten Major Tom im kalten Weltall. „Blackstar“ (2016), Bowies letztes Album zu Lebzeiten, ist ein düsterer Abschied vom eigenen Leben in sieben monumentalen Songs. Vor fünf Jahren, am 10. Jänner 2016, starb der britische Pop-Superstar, einer der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts, an einem 18 Monate zuvor diagnostizierten Leberkrebs.

Bowies Tod 2016 war für Millionen Fans so einschneidend wie der von Michael Jackson 2009, John Lennon 1980 oder Elvis Presley 1977: Man weiß noch genau, wie es war, die schlimme Nachricht zu hören. Die Reaktionen: überwältigend. In seiner Geburtsstadt London am Ziggy-Wandgemälde, in Bowies langjähriger Wahlheimat New York - und auch in Berlin, wo der bis heute als Mauerstadt-Bürger vereinnahmte Künstler in den 70ern zwei äußerst produktive Jahre verbracht hatte, mit der „Heroes“-Hymne aus den Hansa Studios als Höhepunkt. Seither wird ein vielfältiger Bowie-Kult gepflegt, unter anderem mit zahllosen Buch-, Comic- und Musikveröffentlichungen, die aber noch längst nicht alle Rätsel um den Pop-Magier gelöst haben.