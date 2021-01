Andrea Eckert verlässt Raimundspiele Gutenstein

Die in Baden bei Wien geborene Schauspielerin, Sängerin und Filmemacherin teilte ihre Entscheidung Ende Dezember in einem Schreiben an die Gemeinde mit. „Am Ende dieses besonderen Jahres, das die Notwendigkeit eines ungewohnten Innehaltens mit sich brachte, habe ich mich in einigen Lebensbereichen für eine Neuorientierung entschieden“, hieß es in der Mitteilung, die auch der APA vorliegt.