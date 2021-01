Wann, wie, wohin? Nach dem Corona-Frust soll die Reise-Lust zurückkehren

Innsbruck – Schnell den Italien-Trip buchen, bis 15. Jänner, dann winken 35 Prozent Rabatt. Das Schnäppchen hat einen interessanten Ort gewählt, um auf sich aufmerksam zu machen. Am Montag öffnete sich das kleine Werbefenster auf einer Internet-Seite mit den aktuellen Corona-Zahlen in Österreich und der ganzen Welt. Verzweiflungstat oder geschickt platziertes Angebot? So genau lässt sich das nicht einordnen, auf jeden Fall werben Reiseveranstalter nach dem Krisenjahr 2020 derzeit umso mehr für den Urlaub 2021.