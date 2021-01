Enorme Neuschneemengen in Osttirol: Schutzbauten halten noch stand

Lienz, Matrei i. O., Neustift – Die großen Schneemengen der letzten Tage und Wochen stellen in Osttirol auch eine mögliche Gefahr für Siedlungsräume durch Lawinen dar. Allein eine Sturmnacht vom 29. auf den 30. Oktober 2018 hatte in Osttirol 600.000 Festmeter Schadholz zur Folge – das ist das Dreifache eines durchschnittlichen Jahreseinschlages. Im November 2019 wurden durch Nassschnee erneut 250.000 Festmeter zerstört. Zum allergrößten Teil war Schutzwald betroffen.

Otto Unterweger, Gebietsbauleiter der Wildbach- und Lawinenverbauung in Osttirol, konnte sich gestern vom Hubschrauber aus einen Überblick auch über jene Bauwerke in den Tälern verschaffen, die die Schutzaufgaben von zerstörtem Schutzwald übernehmen sollen, bis die erfolgten Aufforstungen wieder stark genug sind. „Unsere Verbauungen halten stand“, berichtete Unterweger.

Eingestürzt ist dagegen gestern ein weiterer Gebäudeteil jenes Sportfachgeschäftes in Matrei i. O., das bereits am Samstag nach ersten Schäden an der Dachkonstruktion gesperrt worden war. „Schon jetzt ist klar, dass der hauptbetroffene Gebäudebereich ohne Totalabbruch nicht wiederhergestellt werden kann“, teilte die Gemeinde mit. Dieser Bereich sei als Totalschaden zu werten und bis zur Bodenplatte abzutragen. Der restliche Gebäudekomplex, bestehend aus Mittelteil und Westteil, weise Schäden auf, welche erst bei genaueren Besichtigungen und Materialproben von innen beurteilt werden könnten.

Deutlich weniger Schnee als in Osttirol ist bisher in Nordtirol gefallen. Die Lawinengefahr liegt dort bei Stufe zwei bzw. drei. Dass die Gefahr trotzdem nicht unterschätzt werden darf, zeigt ein Lawinenabgang gestern im Pinnistal im Gemeindegebiet von Neustift im Stubaital: Gegen 11 Uhr alarmierte die Leitstelle Tirol die Einsatzkräfte. Die Bergrettung Neustift rückte in der Folge aus und konnte schließlich eine verschüttete Person mit Verletzungen unbestimmten Grades aus dem Schnee bergen. Diese wurde mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Nähere Details zum Unfallopfer sowie zum Hergang des Lawinenunglücks waren gestern noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. (bcp, np)