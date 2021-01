Weniger Einsätze für die Tiroler ÖAMTC-Notarzthubschrauber

Auch 2020 wurden die ÖAMTC-Notarzthubschrauber am häufigsten wegen internistischer und neurologischer Notfälle (z. B. Herzinfarkte oder Schlaganfälle) alarmiert – rund 45 Prozent aller Einsätze sind darauf zurückzuführen. Unfälle, die sich in der Freizeit, bei der Arbeit, in der Schule oder im häuslichen Umfeld ereignet haben, machten 17 Prozent der Einsätze aus, Verkehrsunfälle nur 7 Prozent. 666 Personen mussten zum Teil unter schwierigsten Bedingungen mittels Taubergung aus unwegsamem Gelände geborgen werden. In der Nacht hoben die Christophorus-Notarzthubschrauber 2020 zu 582 Einsätzen ab.

In Tirol verzeichnete der in Reith bei Kitzbühel stationierte „Christophorus 4“ die meisten Einsätze (865, um 70 weniger als 2019), gefolgt vom „C 5“ in Zams (734, -101), dem „C 7“ in Lienz (728, +27) und dem „C 1“ in Innsbruck (689, -124). Damit flogen die Crews der vier Standorte im Vorjahr also 3016 Einsätze, um 268 oder rund acht Prozent weniger als 2019. „Insgesamt hoben die Tiroler ÖAMTC-Notarzthubschrauber rund achtmal pro Tag zu einem ihrer oft lebensrettenden Einsätze ab“, bilanziert Kraxner. (TT)