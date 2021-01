Wohnen in Tirol ist zu teuer, Opposition fordert Hilfsfonds

Innsbruck – Leistbares Wohnen, für Tausende Tiroler (Jung-)Familien ein fast unerschwinglicher Traum: Einmal mehr zeigt die TT-Umfrage den Handlungsbedarf für die schwarz-grüne Landesregierung auf, 75 Prozent der Befragten sehen darin ihre wichtigste politische Aufgabe. Wie schon im Vorjahr. Die Opposition drängt ebenfalls auf Konzepte. So fordert SPÖ-Wohnbausprecherin LA Elisabeth Blanik intensivere Bemühungen zur Schaffung von leistbarem Wohnraum.

„Mehr vom Gleichen wird jedoch zu wenig sein. Nicht nur die Schaffung studentischen Wohnens im Zentralraum zur Entlastung des dortigen Wohnungsmarktes muss endlich in die Gänge kommen“, betont die Lienzer Bürgermeisterin. In der Wohnbauförderung und der Raumordnung benötige es rasch einen Strategie-Relaunch. „Für diejenigen, die aufgrund ihrer finanziellen Lage durch die Corona-Krise vor dem Verlust von Wohnraum stehen, braucht es öffentliche Hilfsfonds, aus denen auch tatsächlich Gelder fließen.“ Blanik weiters: Diverse Arbeitsgruppen, Beiräte und Ausschüsse hätten in den letzten Jahren nicht die Fortschritte für leistbares Wohnen gebracht, die sich die Tirolerinnen und Tiroler und die Opposition erwartet hätten.