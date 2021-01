Ärger über Zillertaler Bergpass: Kleingedrucktes sorgt für Unverständnis

Die neu eingeführte Saisonkarte fürs Zillertal sorgte für Freude. Nun haben einige Sportler aber einen Haken am Angebot gefunden.

Doch die Freude ist bei einigen Hobby-Sportlern nun verflogen. Das Kleingedruckte sorgt für Unverständnis und Verärgerung. Im Winter kann unbegrenzt mit allen Bahnen im Tal gefahren werden, nicht so aber im Sommer. Da gilt die Karte täglich nur für eine Fahrt pro Bahn. Für jede weitere müsste aufgezahlt werden.

„Das ist ja der reinste Witz“, sagt ein Zillertaler. Er hat sich das Ganzjahresticket zum Skifahren, Rodeln, Paragleiten und Wandern gekauft. „Aber wenn ich im Sommer in der Früh zum Paragleiten rauffahre und am Nachmittag mit der Familie auch rauf zum Spielplatz oder Wandern möchte, dann geht das nicht“, ärgert er sich. Auch andere Paragleiter, Mountainbiker und Sportler sind empört. „Das hätte ich gern vor dem Kartenkauf gewusst. Geschrieben stand das nirgends. Es ärgert mich, dass hier Sportarten ausgegrenzt werden. Es will nicht jeder Zillertaler nur wandern gehen“, meint ein Einheimischer.