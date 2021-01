Kickl startet 2021 mit Kriegserklärung an Kanzler: „Kurz muss weg“

FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl hat sein politisches Neujahr mit einer Kriegserklärung an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) begonnen. „Mein Kampfauftrag für 2021 lautet ‚Kurz muss weg‘“, sagte Kickl bei einer Pressekonferenz am Montag. „Der einzige Kampf, den wir führen sollten, ist der parteiübergreifende Kampf gegen die Corona-Pandemie“, konterte ÖVP-Gesundheitssprecherin Gaby Schwarz.

„Österreich steht an einem Scheidepunkt und droht vom Corona-Wahnsinn in den Demokratie-Wahnsinn zu kommen“, lehnte Kickl das Freitesten als massiven Eingriff in die Freiheitsrechte ab. Die FPÖ sage „Nein zur Test- und Impf-Apartheid“, so Kickl weiter. Er prophezeite in absehbarerer Zeit Massenproteste von Hunderttausenden, die vor dem Kanzleramt die von ihm ausgegebene Parole „Kurz muss weg“ skandieren werden.