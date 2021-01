Ein Trainings-Start mit Knalleffekt beim FC Wacker Innsbruck

Innsbruck – Bei satten Minusgraden am Kunst­rasenplatz neben dem Tivolistadion fehlten neben dem verletzten Stefan Meusburger sowie den Ergänzungsspielern Merchas Doski (Leiste) und Felix Mandl (Rücken) gestern auch Flügelstürmer Sunday Faleye, der sich auf Clubsuche befindet, sowie Karim Conté: Der 21-jährige Mittelfeldspieler wurde nach mehrfachen disziplinären Verfehlungen (in der Clubaussendung: „wiederholtes nicht abgestimmtes Fehlen bei Mannschaftsterminen“) mit sofortiger Wirkung freigestellt. Sportvorstand Alfred Hörtnagl: „Der FC Wacker Innsbruck steht für Verlässlichkeit, Professionalität, Respekt und Disziplin. Karim hat mit seinem Fehlverhalten in den letzten Monaten wiederholt gegen diese Werte verstoßen. Auch seinen Mannschaftskollegen gegenüber können wir dieses Verhalten nicht tolerieren und stellen ihn somit aus disziplinarischen Gründen vorübergehend vom Training frei. Weitere Disziplinarmaßnahmen werden intern abgestimmt und dem Spieler mitgeteilt.“