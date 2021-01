Oscar-Verleihung 2021: Warten auf einen Hauch von Normalität

Auch der Höhepunkt der Preissaison, die Verleihung der Oscars, wackelt. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, deren Mitglieder über die Preisträger abstimmen, hatte bereits im Juni angekündigt, dass die Preisvergabe 2021 erst am 25. April stattfinden soll. Die Preisanwärter sollen am 15. März bekannt gegeben werden. Im Dezember kündigte die Academy an, dass die Oscar-Show heuer unter anderem von Regisseur Steven Soderbergh produziert werde – und bekräftigte, dass eine „sichere und feierliche“ Veranstaltung angedacht sei, die im Dolby Theatre über die Bühne gehen soll. Alles Weitere ist derzeit noch unklar. Das Produktionsteam werde auf die aktuelle Lage reagieren, heißt es in der jüngsten Mitteilung der Oscar-Macher. An virtuellen Alternativen zur Gala werde gearbeitet, schrei­ben die traditionell gut informierten Branchenmedien Hollywood Reporter und Variety. Ganz ausschließen wollen Insider auch eine neuerliche Verschiebung nicht.