Holpriger Start in Österreich: Corona-Impfung ist noch begehrte Mangelware

Innsbruck, Wien – Am 27. Dezember startete im Wohn- und Pflegeheim Mieming die Corona-Impfaktion in Tirol. Gestern waren sechs Heime in den Bezirken Innsbruck-Land, Kufstein, Lienz und Reutte an der Reihe. Ab nächster Woche soll die Aktion österreichweit in großem Stil fortgesetzt werden – zu langsam, meinen Kritiker wie Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl.