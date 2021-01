WSG Tirol testet erstmals im Trainingslager und definiert Ziele

San Anton – Bei ca. 15 Grad Celsius blies den WSG-Kickern gestern im Nationalstadion in Ta’ Qali der Wind ins Gesicht. „Die Bedingungen sind perfekt und wir werden bestens betreut“, bedankte sich WSG-Sportmanager Stefan Köck beim mitgereisten Ex-Wattens-Kicker Christian Ablinger und der Agentur SLFC-Soccer.

Die Tiroler residieren alleine im Corinthia Palace Hotel in San Anton und haben die generelle Maskenpflicht in Malta nicht nur auf dem Weg zum Essen kennen gelernt.

Die „Men in Black“, Cheftrainer Thommy Silberberger und Sportmanager Stefan Köck (r.), geben den Takt vor.

Der Kader hat sich vor der Abreise wegen eines Corona-Falls (Name wird nicht genannt) und einer anderen Erkrankung von Benni Pranter um zwei Mann verringert: „Doppelt bitter, in so einer kurzen Vorbereitung nicht mit ins Trainingslager zu kommen. Aber ich hätte die Anreise nicht geschafft und wollte niemanden anstecken“, seufzte Pranter zu Hause, während die Kollegen gestern Abend im Hotel die Ziele fürs Frühjahr definierten.