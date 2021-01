Prozess um Pokernächte mit Kokainstraßen in Innsbruck und Völs

Innsbruck – Die Anklage rund um geheime Pokernächte in Privaträumlichkeiten erinnert an ein Filmdrehbuch. Vom Frühjahr 2018 an sollen in einer Wohnung in der Innsbrucker Amraser Straße und später in einem Privatraum in Völs illegale Pokerspiele stattgefunden haben. Die Runden sollen dabei vom Abend bis in den Vormittag gedauert haben. Dort verabreichtes Kokain soll dafür gesorgt haben, dass alle Mitspieler über die Stunden auch wach blieben.