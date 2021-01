Festnahmen nach Studentenprotesten in Istanbul

Nach Protesten von Studenten an der renommierten Bogazici-Universität in Istanbul hat die türkische Polizei 17 Personen festgenommen. Nach elf weiteren Personen werde gefahndet, teilte das Istanbuler Gouverneursamt am Dienstag mit. Alle Festgenommenen seien Studenten, darunter Unterstützer von anderen Universitäten, sagte einer der Anwälte, Cagan Yazici, der Deutschen Presse-Agentur. Ihnen würde ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und Widerstand gegen Beamte vorgeworfen.