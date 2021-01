Tourismus und Transit als Zankapfel, Wintersaison für NEOS nicht mehr zu retten

Der Andrang zu Tirols Tankstellen, wie hier in Wörgl, war so groß, dass die Landesregierung Zufahrtsverbote erließ.

➤ Ernüchternd ist für FPÖ-Parteiobmann Markus Abwerzger die Transitbilanz für das Jahr 2020. „Nicht überraschend, dass die Pandemie nur wenig Auswirkungen gezeigt hat, denn die Wirtschaft musste nach den nationalen Lockdowns in europäischen Staaten rasch wieder in die Gänge gebracht werden.“ Für Abwerzger ist der Verkehr eine Dauerbaustelle. „Ich erinnere an die Probleme bei der Verlagerung auf die Rollende Landstraße und die massiven Verzögerungen der Bauarbeiten beim Brennerbasistunnel. Hier wäre die Landesregierung gefordert.“