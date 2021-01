EMA empfiehlt Zulassung für Corona-Impfstoff von Moderna

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat die bedingte Marktzulassung für den Corona-Impfstoff des US-Pharma-Unternehmens Moderna empfohlen. Das teilte die EMA am Mittwoch in Amsterdam mit. Die endgültige Entscheidung über die Zulassung muss nun die EU-Kommission treffen - das gilt als Formsache. Die EU kann insgesamt 160 Mio. Dosen von Moderna abrufen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sah in der Zulassung einen weiteren „wichtigen Schritt im Kampf gegen die Pandemie“.