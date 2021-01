Die neunte EM-Medaille für Flock soll her

Im Gelben Trikot der Weltcup-Gesamtführenden will die Rumerin Janine Flock in Winterberg ihre neunte EM-Medaille einfahren. Foto: gepa

Winterberg – In der laufenden Weltcup-Saison gab Tirols Skeleton-Ass Janine Flock der Konkurrenz oft genug sportliche Rätsel auf. Vor dem morgigen Weltcup (zugleich Europameisterschaft) in Winterberg (GER) rätselt auch Flock. Nicht über ihre Trainingsleistungen, sondern über die Anzahl ihrer EM-Medaillen. „Sieben? Nein, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich sie in allen Farben habe“, gesteht die Rumerin. Bereits acht Stück Edelmetall (3 x Gold, 2 x Silber, 3 x Bronze) hat die 31-Jährige zu Hause hängen. Am Freitag soll eine weitere Medaille folgen, auch wenn die deutschen Athletinnen durch zahlreiche Trainingsfahrten in Winterberg zu den Favoritinnen zählen.