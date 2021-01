Stadlober bei Tour de Ski Etappen-Zwölfte

Teresa Stadlober hat auf den ersten fünf Etappen der 15. Tour de Ski nicht an frühere Topplatzierungen anzuschließen vermocht. Die 27-jährige Gesamt-Sechste des Vorjahres wurde am Mittwoch im 10-km-Verfolgungsrennen in der klassischen Technik in Toblach als Zwölfte klassiert, 65 Sekunden hinter der russischen Siegerin Julia Stupak, und fiel in der Gesamtwertung um drei Positionen an die 15. Stelle (+3:12 Min.) zurück.