Weltweite Bestürzung über Ereignisse in Washington

Politiker und Politikerinnen weltweit zeigten sich über die Ereignisse in Washington schockiert. In Österreich verurteilte Bundespräsident Alexander Van der Bellen den „demokratieverachtenden Angriff“ auf das Kapitol. „Es ist das Fundament einer Demokratie, das Ergebnis von freien Wahlen zu respektieren“, so Van der Bellen auf Twitter. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz schrieb auf Twitter, er sei „tief beunruhigt über den Angriff auf die Demokratie“.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sprach angesichts der Krawalle in der US-Hauptstadt Washington auf Twitter von einem „bedrohlichen Angriff auf Demokratie und Rechtsstaat, den wir gerade in #WashingtonDC erleben“. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wiederum zeigte sich in einer Mitteilung an die APA „zutiefst schockiert von den Bildern, die uns aus Amerika erreichen.“ Betroffen reagierten auch SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und FPÖ-Obmann Norbert Hofer.