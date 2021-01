Neues Team gegründet: Ötztaler bündeln ihre Mountainbike-Kräfte

Sölden – Tirols Mountainbike-Tradition hat nicht zuletzt im Ötztal ihren Ursprung, Laura Stigger steht dafür Pate. Das Ansinnen, in den Disziplinen Cross-Country, Marathon, Cyclocross und E-Mountainbike an der Spitze mitzumischen, wurde nun durch die Gründung des Teams Trek Vaude manifestiert, der Tourismusverband tritt dabei als Sponsor auf.

Das Team strebt nicht zuletzt die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio mit mindestens zwei Athleten an. Oliver Schwarz, Geschäftsführer von Ötztal Tourismus, nennt einen Beweggrund der Initiative: „Für mich ist es ein großes Anliegen, dass wir in dieser Zeit der Unsicherheit unseren Athleten eine Heimat geben.“ (TT)