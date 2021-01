Steu/Koller kehren für die EM auf die Schicksalsbahn in Sigulda zurück

„Klar spüre ich den Fuß noch, zum Beispiel beim Bremsen im Ziel. Aber ich denke eigentlich so gut wie nie an den Sturz zurück“, winkt Steu ab. Trotzdem seien eine gewisse Nervosität und eine leichte Anspannung vor der Rückkehr auf die Unglücksbahn vorhanden. „Aber das habe ich ehrlich gesagt vor der ersten Fahrt auf fast jeder Bahn“, gesteht der Bludenzer, der lieber EM-Edelmetall erobern will, als über das „Metall“ in seinem Bein zu sprechen. Immerhin sind Steu/Koller noch amtierende Team-Europameister und rasten zu Silber im Doppelbewerb in der Vorsaison in Lillehammer. „Wir machen uns aber keinen Druck, wir wollen einfach zwei gute Läufe abliefern,“ betont Steu, der am Schlitten-Setup noch Umstellungen vornehmen will.

Das ÖRV-Team hat an diesem Wochenende aber auch noch andere heiße Eisen am Start. So raste das Doppel Yannick Müller/Armin Frauscher immer wieder in die Weltspitze rein, bei den Herren lieferte zuletzt vor allem Nico Gleirscher hervorragende Leistungen ab. Und auch bei den Damen hat Österreich mit Madeleine Egle, die in Königssee ihren ersten Podestplatz einfuhr, seit Langem wieder eine Medaillen-Kandidatin. „Grundsätzlich liegt uns die Bahn. Wir sind in allen drei Disziplinen konkurrenzfähig“, erklärt ÖRV-Cheftrainer René Friedl. In der Favoritenrolle sieht er aber andere: „Die Letten, aber auch die Russen, die viel in Sigulda trainieren, sind für mich in der Pole-Position. Unser Ziel lautet: zwei EM-Medaillen.“