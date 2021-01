Politologe Rowe im Interview: Trumps Helfer im Rückwärtsgang

Joe Biden ist nun auch offiziell der nächste US-Präsident. An ihm liegt es, das Vertrauen in die Regierung wiederherzustellen.

Was bedeutet der Sturm auf das Kapitol für die amerikanische Demokratie?

Zugleich sollte er niemanden überraschen, der die amerikanische Politik verfolgt hat. Es war immer offenkundig, dass Donald Trump nicht für das Amt geeignet ist, dass er im Innersten ein Autoritärer ist und willens, jede Norm umzustoßen, die ihm im Weg steht. Was wir jetzt gesehen haben, ist der logische Höhepunkt dieses Prozesses.

Trump hat Unterstützer mobilisiert, die an ihn persönlich gebunden sind, nicht an demokratische Prinzipien oder eine politische Ideologie. Während seiner Präsidentschaft hat er laufend versteckte Signale an bewaffnete Milizen geschickt. Und er hat die fanatische Unterstützung als Waffe verwendet.