Demonstrativer Verzicht auf das Tragen der Maske

Wien – Nach dem Jahreswechsel häuften sich – von Wien bis nach Innsbruck – die Auftritte von Corona-Leugnern. Am Sonntagnachmittag nahmen in Wien rund 2000 Menschen an einer Kundgebung teil. Der überwiegende Teil hielt sich – trotz mehrfacher Aufforderung seitens der Polizei – nicht an Covid-19-Bestimmungen wie Mindestabstand und Maske. So auch die Situation in Graz. Auch bei der Kundgebung am 2. Jänner in der steirischen Hauptstadt trugen viele der Teilnehmer keine Maske. Dieses Bild wiederholte sich auch am Dreikönigstag in Innsbruck.