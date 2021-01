Urlauber bleiben aus: Deutlich weniger Abwasser in Strass

Strass i. Z. – Kein Verkehrskollaps, keine überfüllten Skipisten – an einigen Folgen des Lockdowns erfreuen sich so manche im Bezirk Schwaz. Das Ausbleiben der Urlauber wirkt sich auch auf den Abwassermenge aus. „Die Abwassermenge im Dezember 2019 betrug 30.000 m³, im Dezember 2020 waren es 23.000 m³“, erklärt Josef Dengg, Geschäftsführer des Abwasserverbandes Achental-Inntal-Zillertal (AIZ) in Strass. In der Weihnachtswoche habe in den Vorjahren die Belastung zwischen 190.000 und 200.000 Einwohnergleichwerten (EW) gelegen, in der Weihnachtswoche 2020 war diese Belastung mit 100.000 EW nur halb so hoch, was am Ausbleiben der Touristen liegt.