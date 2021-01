Mikrobiologe Würzner: Impfung auch für Allergiker möglich

3 Fragen an Reinhard Würzner, Med. Mikrobiologe an der Medizinischen Universität Innsbruck.

Reinhard Würzner: Jein! Weil man in der letzten Phase vor der Zulassung Allergiker erstmal außen vor gelassen hat, um schneller voranzukommen, ist diese Gruppe recht wenig untersucht. Bei den Allergikern brauchen sich jene, die nur milde Allergien, etwa gegen Lebensmittel, gezeigt haben, keine Sorgen zu machen. Aber auch Allergiker, die eine große Unverträglichkeit erfahren haben, einen „anaphylaktischen Schock", werden wie alle unter ärztlicher Aufsicht geimpft, auch ein Notfallmediziner ist da. Geben Sie aber bekannt, ob Sie so eine Situation schon erlebt haben. Doch die Sorge ist eher theoretisch. Seit der Zulassung sind weltweit Millionen Impfstoffe auch an Allergiker verimpft worden, bei nur ganz wenigen und recht milden Zwischenfällen, sodass dies eine reine Vorsichtsmaßnahme ist.