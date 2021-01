Bodyguard gegen den Wolf: Rundumbetreuung für Tiroler Schafe

In der Schweiz gibt es Projekte, bei denen die Schafe von einem Hirten und Hunden betreut werden.

Spiss, Pfunds, Fließ – Der vergangene Sommer war für Oberländer Schafbauern extrem. Gleich mehrfach schlug der Wolf in ihren Herden zu. Auch auf Spisser, Fließer und Pfundser Almgebieten fand man 2020 gerissene Kadaver. Doch aufgeben und die Tiere zurück ins Tal holen wollten die betroffenen Obergrichter Bauern damals nicht. Jetzt gründet sich in den drei Gemeinden Spiss, Pfunds und Fließ ein gemeinsamer Verein, der die Almbewirtschaftung auf ganz neue Füße stellen soll. Es ist ein Pilotprojekt, in das sehr viel Geld des Landes fließen wird.