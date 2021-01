US-Vizepräsident gegen Amtsenthebung Trumps

Der abgewählte Präsident Trump sollte seines „sofort“ seines Amtes enthoben werden, sagte demgegenüber der Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, Jerrold Nadler, am Donnerstag. Das Land könne sich keinen langwierigen Prozess leisten, „ich unterstütze es, Absetzungsvorwürfe direkt beim Repräsentantenhaus einzubringen“, so Nadler in einer Stellungnahme.